Exministra Carmen Aceña señala que medidas del sindicato son de la vieja política

La extitular de la cartera educativa María del Carmen Aceña se pronunció por las medidas de presión que tomó ayer por la tarde parte del sindicato del magisterio liderado por Joviel Acevedo.

De acuerdo con la exfuncionaria la toma de las instalaciones del Mineduc no se realizaban desde el 2003 cuando Mario Torres era el encargado del Ministerio.

Asimismo, la exministra comentó que para lograr la firma del pacto colectivo se deben seguir procesos, pero el error del ministro actual, Óscar Hugo López, fue firmar el proyecto del aumento.

Aceña también señaló que el problema del compromiso del gobierno fue ofrecer el incremento cuando no hay fondos por lo que el ministro de Finanzas tuvo que enviar la ampliación presupuestaria por Q961 millones.



“Como autoridad no debió ofrecer lo que no se cumplirá porque es a un costo de todos los guatemaltecos que pagamos impuestos, sin ningún rédito para los niños, porque se han duplicado los fondos para el magisterio pero no se ha mejorado la calidad educativa. El país ha cambiado y los aumentos deben darse por méritos no por medidas de hecho, presión o amiguismo”, puntualizó la exministra.