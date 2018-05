Trump anuncia liberación de estadounidenses detenidos en Corea del Norte

"Tengo el agrado de anunciarles que el secretario de Estado, Mike Pompeo, está en el aire y de regreso de Corea del Norte con tres maravillosos caballeros que todo el mundo está esperando con ansias. Parecen estar bien de salud", escribió el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2018