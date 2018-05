Juez ordena que Otto Pérez salga del hospital y regrese a prisión

El Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de Miguel Ángel Gálvez, ordenó que el expresidente Otto Pérez Molina, sindicado en varios casos de corrupción, sea retornado a la cárcel Mariscal Zavala, ya que lleva casi un mes de estar internado en un centro asistencial.

Según se informó, el exmandatario se encuentra en el Centro Médico Militar, en donde recibe un tratamiento dental y se le evalúa por los problemas cardiacos que sufre.

César Calderón, abogado defensor de Pérez, señaló que la decisión del juez se dio luego de que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) emitiera un dictamen tras realizarle una evaluación a su cliente, en la cual se determinó que el padecimiento cardiaco que presenta puede ser tratado de manera ambulatoria.

El profesional del derecho expresó que no comparte el resultado de ese análisis, ya que quien lo llevó a cabo fue un médico general y no un experto en cardiología. Sin embargo, dijo que la resolución de Gálvez deberá ser acatada en los próximos días por el Sistema Penitenciario (SP).

La vivienda se habría adquirido con "la cooperacha" que reunieron varios exfuncionarios del gobierno del Partido Patriota (PP) para el cumpleaños del exmandatario.

Padecimiento

Tras finalizar una audiencia en marzo pasado, el exgobernante explicó a los periodistas que padece “fibrilación ventricular maligna”, lo cual aseguró que podría causarle la muerte.

Según Pérez, en esa condición médica, el corazón hace el movimiento para bombear sangre tan rápido que ya no la logra enviar y se produce un desmayo. Aclaró que no necesariamente debe estar hospitalizado, pero no se sabe cuándo ocurrirá una muerte súbita.

Señalamientos

Pérez Molina es procesado por diferentes casos de corrupción, entre ellos, La Línea, Cooptación del Estado, Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) y La Cooperacha.

El expresidente se encuentra en prisión desde agosto de 2015, cuando fue capturado por su presunta vinculación con una estructura criminal dedicada a la defraudación aduanera. Según investigaciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el exfuncionario y la ex vicemandataria Roxana Baldetti eran los cabecillas.

Los exgobernantes, así como otras 30 personas, fueron enviados a juicio por el juez Gálvez.