Candidata a la CIA promete no retomar programas de tortura

Gina Haspel ha enfrentado gran oposición tras su nominación debido a su trabajo en una prisión secreta de la CIA en Tailandia en 2002, donde presuntos miembros de Al Qaida fueron sometidos a torturas.

Pero este miércoles, en una audiencia ante el Comité de Inteligencia del Senado, dejó claro que que no apoyaría estas actividades si es ratificada en el puesto.

"En retrospectiva está claro… que la CIA no estaba preparada para llevar a cabo un programa de detención e interrogatorios", añadió.

Haspel afirmó que ahora la CIA, a diferencia de los años posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001, está supeditada a un manual militar del Departamento de Defensa, que prohíbe específicamente métodos de tortura como el "submarino" o la simulación de ahogamiento.

Los demócratas están preocupados porque Donald Trump y sus principales asesores no se oponen al uso de técnicas prohibidas en los interrogatorios, y el presidente parece exaltar la vinculación de Haspel en el programa de interrogatorios seguido tras el 11 de septiembre.

Cuestionada sobre si retomaría el programa y permitiría torturas en caso de que se lo pidiese Trump, Haspel adelantó que se negaría.

"No permitiría que la CIA llevara a cabo actividades que considero inmorales, incluso si técnicamente son legales. No lo permitiría, absolutamente", matizó.

Por su lado, el mandatario defendió a Haspel argumentando que los demócratas "no la quieren porque ella es demasiado severa contra el terrorismo".

"En estos tiempos peligrosos, tenemos a la persona más calificada, una mujer, a quien los demócratas no quieren porque es demasiado severa contra el terrorismo. ¡A ganar, Gina!", escribió Trump en Twitter.

My highly respected nominee for CIA Director, Gina Haspel, has come under fire because she was too tough on Terrorists. Think of that, in these very dangerous times, we have the most qualified person, a woman, who Democrats want OUT because she is too tough on terror. Win Gina!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2018