VIDEO. Neto Bran pierde su inmunidad a horas de haberla recuperado

El alcalde de Mixco, Neto Bran, acudió a sus redes sociales oficiales para comunicar que recién le notificaron de que le fue retirada su inmunidad, esta vez por otro caso, el de un abogado que está cobrando una deuda de Q12 millones del año 2000.

Diciendo "me quitan el antejuicio por un caso que golpea las finanzas del municipio", inició su alocución el jefe edil. Bran fue denunciado por el extrabajador municipal Rodrigo Franco por el delito de incumplimiento de deberes. El exempleado solicita una indemnización de Q12 millones. Desde entonces, el alcalde ha argumentado que la contratación se realizó en otra gestión municipal.

El alcalde mixqueño explicó en su transmisión en vivo en Facebook que el juez pesquisidor Walter Villatoro, escuchó su defensa y a quien presentó sus pruebas necesarias ya que considera que "no era necesario ni procedente quitarme el antejuicio porque creemos que es un tema espurio, político y totalmente arbitrario", indicó.

Bran asegura que Franco inició el proceso en el juzgado de Antigua, hace unos años, pero este se inhibió por lo que se trasladó a Chimaltenango. En este juzgado se declaró procedente que se le pagara al abogado la cantidad de Q12 millones.

La notificación le llegó al alcalde después de que se reunión con otros jefes ediles por la mañana.

Ayer, siempre a través de sus redes sociales, Bran celebrara que había recuperado su inmunidad.

Neto Bran indicó que ahora debe tomar tiempo para defenderse, "para estudiar los expedientes, para sentarme con los abogados, para ir a los tribunales, para defenderme cuando el trabajo de nosotros ha sido claro, de todos los días, de fines de semana, de Semanas Santas, de feriados en los que el alcalde de Mixco no descansa", aseveró.

El jefe edil indica que esto sí afecta al trabajo. Asegura que el alcalde de Mixco es mediático.

¿A quién no le gustaría llevarlo enchachado hacia tribunales y hacerle pasar unas cuantas noches o meses en prisión por cosas que no he hecho, por errores que no cometí?. Yo no contraté a este señor, yo no dejé de pagarle; yo llevé todo un proceso de apelar el pago y aún no está firme la resolución… hasta que la Corte de Constitucionalidad de a lugar o no", aseguró Bran.