Exfuncionarios resaltan necesidad de generar diálogos enfocados en agenda mínima de temas nacionales

Este lunes se llevó a cabo un análisis de la coyuntura nacional, de cómo la crisis política podría incidir a largo plazo en los diferentes ámbitos, y qué hacer para sacar adelante al país.

Como invitados en cabina participaron Juan Carlos Paiz, excomisionado Presidencial para la Competitividad y la Inversión en Guatemala; y Arabella Castro, exministra de Educación, expresidenta del Congreso de la República y exregistradora de la Propiedad.

Los entrevistados coincidieron en la necesidad de que se den diálogos entre los diferentes sectores del país para poder generar una agenda mínima de temas nacionales que deben atenderse, entre los cuales mencionaron el agua, la desnutrición, educación, infraestructura vial, sector justicia.

A criterio de Paiz, el tamaño de la crisis que se registra actualmente en el país está haciendo mucho daño, por lo cual se debe tener una visión de país de “cómo lograr el orden en la sociedad, cómo nos vamos a gobernar y cómo vamos a salir de pobres”.

Esto lo mencionó porque, según explicó, esta situación ha incidido en el tema económico, afectando las inversiones por la incertidumbre, al igual que generando una polarización en cuanto a quiénes están o no a favor de luchar contra la corrupción e impunidad. .

“En 2015, se empezó un viaje en el que todos estábamos apoyando esa lucha, pero poco a poco, cuando se empezó a ver tanta gente señalada se empezaron a dividir quienes están a favor o no de ello. El principio de esta lucha fue contra políticos, pero cuando empezó a tocar a la sociedad civil, jueces, empresarios y otro nivel de funcionarios públicos, se vio un cambio”, dijo.

En opinión de Castro, hay polarización y un enfrentamiento entre guatemaltecos en el marco de la de lucha contra corrupción. “No creo que haya gente que esté en contra de ese combate, pero sí en contra del proceso como se lleva a cabo”, manifestó.

“Se descalifica si es que unos u otros sectores podrían entrar a un diálogo nacional. Si no se tienen instituciones serias, ¿con quiénes se harán compromisos a largo plazo?”, cuestionó, ya que a su criterio, existen ideas que pueden aportar para el bienestar del país, pero el tema es cómo ponerse de acuerdo y alcanzar un compromiso.

La exfuncionaria señaló que hace falta, en medio de la polarización, lograr consensos para abordar al menos cinco temas de Estado y no que sean solo de la próxima administración de Gobierno.

#ENIMÁGENES "Si la corrupción es normal, seamos anormales", dicen algunos mensajes de los guatemaltecos que participaron en la manifestación este #S21. Fotos: Omar Solís Posted by Publinews Guatemala on Saturday, April 21, 2018

Llamado a la institucionalidad

Los invitados se refirieron además a la Presidencia de la República. Paiz expuso que la incertidumbre de saber si Jimmy Morales llegará a finalizar su mandato de cuatro años es negativa para la inversión.

Por su parte, Castro aseguró que espera que el presidente termine su período por el bien del país. Según dijo, “si bien es cierto no ha tenido el liderazgo para impulsar y generar una agenda mínima”, tiene algunos buenos ministros que pueden aportar. También aclaró que eso no quiere decir que si hay un acto delictivo en el cual pueda estar involucrado, no se le enjuicie.

De igual forma, los entrevistados señalaron los avances que se han tenido por medio de la labor del Ministerio Público (MP) y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

“Sin CICIG estaríamos bastante más hundidos y no se hubiera destapado la corrupción”, expresó Castro.

Mientras que Paiz dijo que “destruir a la CICIG es regresar al ambiente de antes, en donde se sabía menos la verdad”. Y añadió: “le he dado mi voto de confianza a la fiscal general Thelma Aldana y al comisionado Iván Velásquez porque estoy atento a ver qué hacen y me dan esa confianza".

"En la manera que podamos construir instituciones fuertes y ser auditadas por la población, saldremos de la crisis poco a poco”, expresó el excomisionado.

Asimismo, señaló que se debe pelear por la independencia del MP, ante lo cual Castro refirió que eso no será posible sin que haya una reforma al sector justicia.

En ese sentido, la expresidenta del Congreso hizo un llamado a los diputados para que aprueben decretos que ayuden a recomponer el país, enfocados principalmente en temas de infraestructura vial, reformas al sector justicia, reformas a la ley electoral, agua y educación. Y a la población, la instó a estar vigilante y generar las presiones que hagan falta para enfocar el trabajo de los legisladores y funcionarios en favor del país.