Vicepresidente de la República de la India llega al país para realizar una visita oficial

Muppavarapu Venkaiah Naidu, vicepresidente de la India, arribó la tarde del domingo 6 de mayo al Aeropuerto Internacional La Aurora para realizar una visita oficial de tres días, acompañado de una delegación de alto nivel.

A su llegada a nuestro país fue recibido por la canciller Sandra Jovel Polanco.

Me siento honrado de ser el primer dignatario de alto nivel en visitar este hermoso país y la economía más grande de Centroamérica. Traje conmigo sonrisas y buenos deseos de miles de millones de indios a hermanos y hermanas guatemaltecos", fue el mensaje publicado en la cuenta oficial de Twitter del político.

I am honoured to be the first high level dignitary to visit this beautiful country and the largest economy in the Central America. I brought with me smiles and good wishes from billions of Indians to Guatemalan brothers and sisters. @MEAIndia @IndiaInGuate @MinexGt pic.twitter.com/JBhq3rprrx

— VicePresidentOfIndia (@VPSecretariat) May 6, 2018