Presidente Morales envía felicitación a deportista, pero confunde la distancia

El joven atleta, José Ortiz, puso el nombre de Guatemala muy en alto al posicionarse en el tercer lugar y quedarse con la medalla de bronce.

Ante la noticia, el presidente de la República de Guatemala, Jimmy Morales, publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que felicita a Ortiz; sin embargo, confundió la distancia en la que el atleta compitió.

Ortiz representó a Guatemala en la categoría juvenil, en la prueba de 10 kilómetros en el que cronometró un tiempo de 40:17.

El equipo chino hizo uno-dos con sus representantes Yao Zhan (40:07) y Zhaozhao Wang (40:12) para ganar el oro y plata, respectivamente.

El registro también le permitió a nuestro representante imponer un nuevo récord nacional para la categoría Sub-20 al haber superado el de 41:50 que Jürgen Grave mantenía como el mejor del país desde marzo de 2015.

In the men's U20 10km race walk, Yao Zhang and Zhaozhao Wang take 🥇&🥈for 🇨🇳 with José Ortiz of 🇬🇹 in 🥉#IAAFworlds pic.twitter.com/RdCTpecwBv

— IAAF (@iaaforg) May 5, 2018