El mensaje de Zury Rios que provocó “una corrección” y decenas de reacciones

La excandidata presidencial, Zury Ríos, compartió un mensaje en sus redes sociales utilizando la etiqueta # RecuperemosGuatemala.

“La decisión más valiente de un pueblo; es actuar con carácter para recuperar su destino, Zury Ríos”, escribió la exdiputada.

El mensaje le generó decenas de reacciones en redes sociales y una corrección ortográfica:

“Buenas noches, qué pena. Entre sujeto y predicado no va coma ni punto y coma. Éxitos doña Zury”, se lee.

La decisión más valiente de un pueblo; es actuar con caracter para recuperar su destino.#ZuryRios #RecuperemosGuatemala #Guatemala pic.twitter.com/yMrdZXxMx2 — Zury Rios (@ZuryxGuate) May 3, 2018

Reacciones

“La gente no olvida nada, por lo mismo no crece como persona, si seguimos arrastrando el pasado hacia el presente. Nuestra historia es el reflejo de lo que ya no se debe de hacer. Felicidades licenciada”.

“Sí, pero no con usted”

“Sé que usted es una persona con principios y valores y lo mejor que tiene es el Temor a DIOS que es el principio de la sabiduría. bendiciones nuestra futura Presidenta de la República”.

“¡Hasta cuándo señora! Ya no más, dedique su tiempo en otra cosa. Comprenda que nadie le cree NADA”.

Presenta partido

En marzo pasado, la excandidata presidencial publicó un video para presentar al "Partido Valor", con el que buscaría participar en el proceso electoral. Esto a más de un año de la convocatoria a elecciones generales.

"Guatemala es un país con más de dieciséis millones de hombres y mujeres con VALOR a toda prueba. #ValorGuate #Afiliate #Guatemala", dijo la política en sus redes sociales.