Estados Unidos adoptará pesadas tarifas a la importación de acero y aluminio

Durante una reunión en la Casa Blanca con representantes de la industria siderúrgica estadounidense, el presidente Donald Trump adelantó que las tarifas al acero ascenderían a hasta 25 %, al tiempo que las tarifas a la importación de aluminio serían de 10 %.

"Lo firmaré en la próxima semana. Y ustedes tendrán protección por mucho tiempo. Ustedes tendrán que reconstruir su industria, es todo lo que estoy pidiendo", le dijo el presidente a los empresarios reunidos.

La medida representa un nuevo paso en el proteccionismo norteamericano en sus relaciones comerciales. En América Latina, la decisión impacta especialmente a Brasil y México, los principales exportadores latinoamericanos de acero a Estados Unidos.

Por la mañana, Trump había recurrido a Twitter para alertar que las importaciones de acero y aluminio barato había "diezmado" a la industria siderúrgica del país.

"Nuestras industrias de acero y aluminio (y muchas otras) han sido diezmadas durante décadas por un comercio injusto y malas políticas con países de todo el mundo", tuiteó. "Ya no debemos permitir que saquen ventaja de nuestro país, nuestros negocios y nuestros trabajadores", agregó, al tiempo que solicitó un "comercio libre, justo e inteligente".

Our Steel and Aluminum industries (and many others) have been decimated by decades of unfair trade and bad policy with countries from around the world. We must not let our country, companies and workers be taken advantage of any longer. We want free, fair and SMART TRADE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 1, 2018