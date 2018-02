Zidane sale a hablar por la lesión de Neymar

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró este lunes que no le gustó que se lesionara Neymar y añadió que desea que pueda estar recuperado para el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, el 6 de marzo ante el PSG en París.

"A mí no me gusta que los jugadores se lesionen y no estoy contento por la lesión de Neymar", afirmó Zidane en la rueda de prensa previa al partido de Liga del martes contra el Espanyol.

AFP

"Ojalá que pueda estar en este partido. Yo nunca voy a desear a un jugador rival que no esté por una lesión", añadió el técnico blanco, que negó que la eventual ausencia del astro brasileño pueda condicionar el encuentro.