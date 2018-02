“Él siempre pagaba la extorsión, si no tenía pedía prestado", declara madre de piloto asesinado

“Ahí nos vemos en la tarde”, le dijo a su esposa Óscar David Mirón Obispo, de 31 años, cuando se despidió en la madrugada para iniciar la jornada laboral como piloto de autobuses de la ruta 40R. Sin embargo, sicarios le quitaron la vida en la 1a. calle y avenida La Brigada, en la zona 7 de Mixco.

Óscar David empezó a trabajar como ayudante de bus desde hace 20 años; pero con el tiempo fue ganando experiencia y hace nueve años inició como piloto de autobuses.

“Él siempre pagaba la extorsión, si no tenía pedía prestado. Me decía que si no lo pagaba lo mataban”, comentó la madre del fallecido mientras observa que tres agentes de la Policía Nacional Civil bajan el cuerpo del autobús para subirlo a la palangana de la autopatrulla.