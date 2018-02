SpaceX lanza el satélite español “PAZ”

SpaceX, que a principios de mes probó con éxito el cohete “Falcon Heavy”, puso en órbita este jueves el satélite “PAZ”, el primero de observación de la Tierra con que cuenta España, a bordo del cohete “Falcon 9”.

“Exitoso despliegue del satélite PAZ a órbita terrestre baja confirmado”, dijo SpaceX después del despegue desde la Base Aérea Vandenberg en la costa central de California.

El lanzamiento de “PAZ”, del operador de satélites Hisdesat, controlado por el gobierno español, había sido postergado el miércoles debido a fuertes vientos en la atmósfera superior.

Con una órbita cuasi polar ligeramente inclinada, “PAZ” girará en torno a la Tierra 15 veces al día, cubriendo un área de más de 300 mil kilómetros cuadrados desde una altitud de 514 kilómetros y una velocidad de siete kilómetros por segundo.

Successful deployment of PAZ satellite to low-Earth orbit confirmed. pic.twitter.com/xOEuyaFrcZ

Diseñado para una misión de cinco años y medio, “PAZ” hará observaciones por radar con fines militares y civiles.

El satélite, construido por Airbus, ofrecerá información para múltiples aplicaciones, como vigilancia fronteriza, control medioambiental, operaciones militares, verificación del cumplimiento de tratados internacionales, evaluación de catástrofes naturales y cartografía de alta resolución, informó Hisdesat.

“El satélite PAZ es parte del Programa Nacional de Observación de la Tierra por Satélite y su lanzamiento supone un importante avance del sector espacial español convirtiéndonos en el tercer país europeo con capacidad de observación propia junto a Alemania e Italia”, dijo el Ministerio de Defensa español en su cuenta en Twitter.

Según Hisdesat, “PAZ” permitirá mejorar el posicionamiento de España dentro del programa europeo para la vigilancia mundial del medio ambiente y la seguridad Copernicus, principal iniciativa en el ámbito de la observación de la Tierra liderada por la Unión Europea y la Agencia Europea del Espacio (ESA).

Además del satélite, el “Falcon 9” portaba dos microsatélites prototipo, en el marco del plan de Elon Musk de colocar miles de satélites de bajo costo en órbita para proporcionar servicio de Internet de banda ancha global, inclusive a países de bajos ingresos.

“Los primeros dos satélites de demostración de Starlink, llamados Tintín A y B, desplegados y en comunicación con las estaciones terrestres”, dijo Musk en su cuenta en Twitter.

First two Starlink demo satellites, called Tintin A & B, deployed and communicating to Earth stations pic.twitter.com/TfI53wHEtz

— Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2018