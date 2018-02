Representante de Circo Gitano pide a autoridades apoyo para no perder a sus animales

Christian López, del Circo Gitano, ha expresado en redes sociales su rechazo ante la medida de retirarles los animales salvajes de los espectáculos circenses.

Esto, luego de que el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) realizara una inspección veterinaria de animales salvajes que han sido utilizados en estos espectáculos.

Las primeras evaluaciones se efectuaron en el Circo Hermanos Navarro en El Frutal, Villa Nueva.

López pidió al alcalde capitalino Álvaro Arzú, a diputados y al presidente Jimmy Morales que los apoyen para poder conservar los animales que han sido “toda la vida su más preciado tesoro”, miembros de su familia circense.

“Ustedes no pueden cuidar a nuestros animales, no tienen la experiencia ni van a invertir en cuidarlos. Lo están asiendo por caprichos de gente que no razona personas que se siente superior a los demás”, expresó.

“El accidente que pasó fue lamentable, pero pasó. Y pasó por culpa de la ley que prohíbe trabajar en la ciudad. Por eso el Circo Ponce dejó sus animales en un terreno donde pasó la desgracia porque la ley no lo deja tener sus animales. Si estos animales hubieran estado en el circo no hubiera pasado”, agregó.

Pide apoyo

“Por favor solo déjennos vivir en paz, pónganse en nuestro lugar que sentirían ustedes si les quitaran sus animales si los persiguieran como si fueran delincuentes. En verdad es horrible la situación ya no más acoso no más amenazas basta de persecución no somos delincuentes”, agregó.

El próximo 11 de abril se vence el plazo para que los circos busquen un recinto adecuado para los animales que utilizaban en sus espectáculos.