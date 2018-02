Los restos del pastor Billy Graham serán honrados en el Capitolio

Un día después de que se confirmara el fallecimiento de Billy Graham, legisladores estadounidenses anunciaron que los restos del famoso predicador evangélico permanecerán durante dos días en la rotonda del Capitolio, en la capital, para que quienes lo deseen puedan presentarle sus respetos.

El inusual honor de colocar los restos de un estadounidense en el Capitolio generalmente está reservado para presidentes, oficiales militares y políticos.

Graham, quien falleció el miércoles a los 99 años de edad, sería el cuarto civil en tener esta distinción, y la primera persona desde el senador estadounidense Daniel Inouye, fallecido en 2012.

El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, informó además que los restos de Graham, consejero espiritual de varios presidentes de Estados Unidos, estarán en el Capitolio del 28 de febrero al 1 de marzo.

So members of the public can pay their respects, the late Rev. Billy Graham will lie in honor in the U.S. Capitol Rotunda from Feb. 28 to March 1. For more information: https://t.co/LMnKWnnnkg

— Paul Ryan (@SpeakerRyan) February 22, 2018