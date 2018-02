Muere el predicador evangélico Billy Graham

La familia de Billy Graham confirmó este miércoles el fallecimiento del evangelista en Carolina del Norte, sureste de Estados Unidos. Tenía 99 años de edad.

William Franklin Graham Jr., mejor conocido como "Billy" Graham, era uno de los predicadores más conocidos del mundo. Su carisma le permitió llegar a decenas de millones de personas alrededor del mundo a través de sus programas de radio y televisión.

Se convirtió en una celebridad a finales de la década de los 40 por sus apasionados sermones. Desde entonces y hasta el año 2000, multiplicó sus predicas por varios puntos del planeta, entre ellos la Unión Soviética y China. Viajó incluso a Corea del Norte en 1992 y 1994.

Fue también una de las figuras más conocidas del protestantismo y fue invitado a la Casa Blanca por cada presidente desde el mandato de Harry Truman (1945-1953).

Billy Graham passed away this morning at his Montreat, North Carolina, home and met his Savior, Jesus Christ. Mr. Graham was 99. For more visit: https://t.co/BqTSDigeaT

— BGEA (@BGEA) February 21, 2018