Director de PNC responde sobre video “actuado” de momento de una captura

El director de la Policía Nacional Civil (PNC), Nery Ramos, respondió por un video que se viralizó esta mañana sobre una captura de un supuesto delincuente.

Según indicó el funcionario, no ha visto el video; sin embargo, será sometido a una investigación administrativa en contra de los responsables.

Aseguró que si existe una irregularidad por parte de los agentes se estará actuando de acuerdo al reglamento disciplinario de esa institución.

Sobre si había alguna instrucción de grabar o repetir la acción Ramos replicó “No, absolutamente no, es obvio que no, no existe una instrucción para ese tipo”.