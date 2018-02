Trump expresa apoyo a Mitt Romney rumbo a elecciones senatoriales

Con miras a los comicios senatoriales en Estados Unidos, el presidente Donald Trump expresó su apoyo al exgobernador republicano de Massachusetts y excandidato a la presidencia, Mitt Romney.

Precisando que sería "un gran senador", el mandatario manifestó a través de Twitter (@realDonaldTrump) su respaldo a Romney, quien actualmente busca una banca en el Senado por el estado Utah.

.@MittRomney has announced he is running for the Senate from the wonderful State of Utah. He will make a great Senator and worthy successor to @OrrinHatch, and has my full support and endorsement! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 20, 2018

Empresario millonario, Romney, de 70 años, que fue el candidato presidencial republicano en las elecciones de 2012 (perdiendo ante Barack Obama), anunció la semana pasada su candidatura al Senado, marcando así su regreso a la vida política estadounidense.

"Utah recibe inmigrantes legales de todo el mundo. Washington le envía a los inmigrantes un mensaje de exclusión. Y en el Congreso (estatal) de Utah, la gente se trata con respeto", explicó Romney en un video, en una clara alusión a la política migratoria de Trump.

I am running for United States Senate to serve the people of Utah and bring Utah's values to Washington. pic.twitter.com/TDkas6gD2p — Mitt Romney (@MittRomney) February 16, 2018

El lunes, sin embargo, el exgobernador republicano no reparó en agradecimientos al presidente por su apoyo.

"Gracias, Señor Presiente, por el apoyo. Espero que a lo largo de la campaña también me gane el respaldo y la aprobación de la gente de Utah", escribió Romney en Twitter (@MittRomney).

Thank you Mr. President for the support. I hope that over the course of the campaign I also earn the support and endorsement of the people of Utah. — Mitt Romney (@MittRomney) February 20, 2018

El otrora candidato presidencial quedó como líder de la denominada "coalición anti-Trump" dentro del Partido Republicano, cuando dijo en 2016 que el ahora presidente era "un fraude" y lo calificó de "charlatán" y de "impostor".

No obstante, después de la victoria de Trump, los dos políticos ensayaron un acercamiento y el nombre de Romney pasó a ser seriamente considerado para ocupar el cargo de Secretario de Estado.

