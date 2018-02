Enviado del Vaticano recibe a víctimas de abuso en Chile

El obispo Juan Barros ha estado en el centro de la polémica desde que el papa Francisco lo defendiera férreamente durante su visita a Chile en enero. El pontífice aseguró en su momento que no había evidencias en su contra y que se trataba de “calumnias”, lo que se interpretó como un cuestionamiento por parte del pontífice a los testimonios de las víctimas.

La Conferencia Episcopal Chilena afirmó que monseñor Charles Scicluna, obispo de Malta y encargado de investigar los casos de abuso que involucran a miembros de la Iglesia, tendrá una apretada agenda de entrevistas hasta el viernes pero evitó dar nombres o cifras de víctimas para reservar su privacidad.

“Quiero manifestar mi agradecimiento a las personas que se han declarado disponibles para encontrarse conmigo en los próximos días”, afirmó Scicluna ante la prensa, al tiempo que resaltó que llegó a Chile “para recoger informaciones útiles concernientes a monseñor Juan Barros Madrid, obispo de Osorno”, exclusivamente.

Charles Scicluna. Foto: AFP

Aunque no se conoce la agenda oficial, se sabe que Scicluna, famoso por investigar enconadamente los delitos sexuales, ya se entrevistó el sábado con Juan Carlos Cruz, en Nueva York, y que en Chile verá en primer lugar a otras dos víctimas: James Hamilton y José Andrés Murillo.

Los tres han denunciado durante años los abusos de Fernando Karadima, el sacerdote vinculado al mayor escándalo de pederastia en Chile y condenado por la Iglesia a una vida de retiro y oración.

Fernando Karadima. Foto: AFP

También han denunciado en repetidas ocasiones que Barros era uno de los más fieles discípulos de Karadima y que presenció incontables veces los abusos a los que Karadima los sometía.

“Es un proceso de escuchas, no un tribunal”

Scicluna recogerá testimonios durante cuatro días, tras los cuales entregará sus conclusiones directamente a Francisco, quien luego definirá si abre o no una investigación canónica en contra de Barros.

“Esto es un proceso de escucha, no es un tribunal, no es un auditorio”, aclaró Coiro, quien agregó que no hay plazos para la entrega de las conclusiones.

Obispo Juan Barros. Foto: AFP

En paralelo, se investigan las acusaciones de abusos sexuales al interior de colegios de la Congregación Marista en Santiago.

El caso estalló en agosto pasado cuando la propia Congregación de los Maristas presentó una denuncia ante la Fiscalía en contra de uno de sus sacerdotes por haber abusado sexualmente de 14 menores en dos colegios.

*Con información de AP y AFP