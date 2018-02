Astrónomos descubren una explosión cósmica de hace 10 mil millones de años

La explosión de la supernova más lejana jamás detectada, ocurrida hace 10 mil 500 millones de años, fue detectada por un grupo de astrónomos de la Universidad de Southampton, en el Reino Unido.

El fenómeno se produjo cuando una estrella masiva ubicada en una galaxia muy alejada estalló en una explosión cósmica como supernova.

“DES16C2nm (el nombre dado a esta supernova) está extremadamente lejos, es extremadamente brillante y extremadamente rara, no es el tipo de cosa que, como astrónomo, ves todos los días”, explicó en un comunicado Mathew Smith, autor principal del estudio.

Lee también: Sonda de la NASA capta impresionantes fotos desde el punto más lejano de la Tierra

Los fenómenos que acompañan el final de una estrella cuyas masa sea al menos 8 veces superior a la del sol, son muy violentos ya que la materia que compone el astro es expelida a velocidades de varios miles de kilómetros por segundo.

A raíz de la increíble energía liberada, brilla tanto como 200 millones de soles y puede ser percibido desde la Tierra.

La luz emitida por el fenómeno alcanzó la Tierra 10 mil 500 millones de años después de tener lugar y fue detectada por primera vez en agosto de 2016. Su distancia y su enorme luminosidad fueron confirmadas en octubre de 2017 por tres telescopios diferentes.

El equipo internacional de astrónomos dirigido por la Universidad de Southampton, y que está detrás del estudio publicado el martes en el Astrophysical Journal, clasificó el fenómeno entre las “supernovas súper luminosas (SLSN)”, la clase de las supernovas más brillantes y raras.

Astronomers reveal secrets of most distant supernova ever detected @AAS_Publishing https://t.co/fP2bjrwX1s

— Phys.org (@physorg_com) February 20, 2018