La bancada de la UNE respalda al detenido expresidente Álvaro Colom

Durante una conferencia el diputado Carlos Barreda, subjefe de bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) manifestó su solidaridad para el detenido expresidente Álvaro Colom Caballeros (2008-2012) señalado en un fraude al Estado por el servicio de transporte público, el “caso Transurbano”.

“Nos solidarizamos primero con el expresidente Álvaro Colom y su gabinete. De manera desproporcionada ha actuado hoy el MP (Ministerio Público) y la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala) con algunos exministros que no tienen nada que ver con el proyecto del Transurbano”, mencionó el legislador Barreda.

El diputado mencionó que el acuerdo que dio vida al Transurbano “es legal”. Añadió que confía en las investigaciones y el trabajo del MP y la CICIG.

“Estamos tranquilos, esperamos que se de el debido proceso”, respondió Barreda cuando se le cuestionó por un antejuicio, debido a que Barreda fue viceministro de Finanzas Públicas bajo el mando de Juan Alberto Fuentes Knight, quien ya fue detenido.

“Estamos confiados en que ella no tiene alguna vinculación. Ella no era funcionaria, no era ministra ni secretaria de Estado”, respondió Barreda al ser consultado por la vinculación con Sandra Torres, la exesposa de Colom.