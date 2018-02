Declaración de portavoz del Departamento de Estado luego de reunión entre Morales y Rex Tillerson

El presidente Jimmy Morales se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, durante la gira que el mandatario guatemalteco realiza en el país norteamericano desde hace unos días.

Morales se reunió con se reunió con senadores y congresistas de la nación norteamericana para abordar diversos temas, durante el Desayuno Nacional de Oración, pero se conoció que 15 minutos antes de esta reunión tuvo una breve charla con el presidente estadounidense, Donald Trump.

En su reunión con Tillerson se trataron varios temas "para enfrentar desafíos de seguridad, prosperidad y gobernabilidad democrática", según las redes sociales de dicha entidad.

Secretary of State Rex Tillerson welcomes #Guatemala 's President @JimmyMoralesGt today to discuss U.S. support for addressing security, prosperity, democratic-governance challenges. pic.twitter.com/vd26buyf4v

Por su parte, la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert, indicó lo siguiente:

.@statedeptspox: Secretary Tillerson met with #Guatemala’s President @jimmymoralesgt to discuss progress in countering narcotics trafficking through Guatemalan territories and reaffirm U.S. support for anti-corruption efforts in Guatemala. https://t.co/aQBFJDT2Ln

— Department of State (@StateDept) February 8, 2018