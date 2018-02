AUDIO. Escuchas telefónicas salpican a Felipe Alejos "Filipao" y al prófugo Mario Leal

El juez Walter Villatoro inició la indagatoria en contra de los implicados en el caso “Traficantes de influencias”. Durante la audiencia comparecieron dos personas que estaban prófugas desde el 24 de enero de 2018 y fueron enviadas a la cárcel Mariscal Zavala.

Durante el primer día de audiencia en el Juzgado Décimo Penal el fiscal Andrei González reprodujo 35 escuchas telefónicas que sustentan la investigación del caso “Traficantes de influencias”, una trama de corrupción por el trámite “express” y “eficiente” en la devolución de crédito fiscal.

En todas las conversaciones se escuchó a Giovanni Marroquín, cuando negociaba y pactaba los montos de los créditos fiscales. La voz de un hombre a quien llamó “Filipao”, en alusión al diputado de la bancada Todos, Felipe Alejos, destacó en una conversación del 5 de febrero de 2015.

“¿Qué onda vos ‘Filipao’? ¿Cómo te ha ido?”, le preguntó Marroquín y Alejos le responde: “Bien vos. Le hablé al Ronald y no me contestó… el Ronald me dijo Montano (restaurante) vos… Ahí estuve y aquel ya no me dijo nada. Vos decime en dónde y llego”. Una fuente judicial confió que “Ronald” sería el legislador Ronald Arango.