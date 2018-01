El discurso de Trump se convierte en el más tuiteado de la historia

Twitter anunció que el discurso sobre el “Estado de la Unión” que el presidente Donald Trump pronunció el martes ante el Congreso logró 4.5 millones de mensajes con las etiquetas de “#SOTU” y “#JointSession”, nombre en inglés para “Sesión Conjunta”.

Lee también: Trump pronuncia su esperado discurso sobre el “Estado de la Unión”

La alocución del mandatario se convirtió, además, en el discurso más tuiteado de la historia, superando el récord anterior de 3 millones que había ostentaba también Trump en su intervención del febrero de 2017.

De acuerdo con la red social, el mensaje que más retuits consiguió era un tuit que contenía un enlace para ver en directo el discurso.

“Únete a mí en vivo para el #SOTU”, escribió Trump poco antes de comenzar su alocución ante el Congreso.

Join me live for the #SOTUhttps://t.co/0SLktWxfHi

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 31, 2018