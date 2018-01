Trump pronuncia este martes su discurso sobre el “estado de la Unión”

"Será un discurso importante. Cubriremos el tema de inmigración. Por muchos años hemos hablado mucho sobre inmigración pero hemos hecho poco (…) También será un discurso importante sobre comercio", dijo Donald Trump el lunes, desde la Casa Blanca.

Este discurso constituye la puesta en práctica de una sección del artículo II de la Constitución estadounidense, que estipula que el presidente "debe ofrecer información al Congreso sobre el estado de la Unión".

De acuerdo con la portavoz de la presidencia, Sarah Sanders, el pronunciamiento de este martes tendrá como tema principal la construcción de un país "seguro, fuerte y orgulloso (…), precisamente lo que el presidente ha hecho en su primer año de gobierno".

Pero el tema central y excluyente de la alocución será la propuesta lanzada por Washington sobre una reforma migratoria, que debe ser negociada en el Congreso para destrabar el diálogo y permitir la aprobación del presupuesto federal.

El país carece actualmente de un presupuesto general para el año fiscal en curso y desde diciembre el Congreso ha autorizado solamente planes temporales de gastos, el último de los cuales vence inexorablemente el 8 de febrero.

Para votar y aprobar un presupuesto federal anual, la oposición del Partido Demócrata exige que se defina una solución para los 690 mil jóvenes inmigrantes que regularizaron su situación mediante el programa DACA.

Democrats are not interested in Border Safety & Security or in the funding and rebuilding of our Military. They are only interested in Obstruction!

I have offered DACA a wonderful deal, including a doubling in the number of recipients & a twelve year pathway to citizenship, for two reasons: (1) Because the Republicans want to fix a long time terrible problem. (2) To show that Democrats do not want to solve DACA, only use it!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 28, 2018