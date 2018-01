Abuchean a Donald Trump en Davos tras sus críticas a la prensa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue abucheado este viernes en Davos cuando criticó de nuevo a la prensa, a la que calificó de "cruel".

"Hasta que me convertí en político no me di cuenta de lo cruel, mala y falsa que puede llegar a ser la prensa", dijo Trump respondiendo a una pregunta tras su discurso, provocando los abucheos de parte del público de la sala.

En este momento, se escucharon silbidos y abucheos desde el público.