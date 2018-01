APG se pronuncia sobre recientes declaraciones de Álvaro Arzú

La Junta Directiva y la Comisión de liberta de Prensa de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), lamentó y condenó "la actitud belicista y beligerante del alcalde capitalino, Álvaro Arzú, quien nuevamente pone una alerta sobre su actitud y comportamiento frente al periodismo guatemalteco", indica un comunicado oficial.

#AHORA Alcalde @arzu_alvaro: "Sin reservas militares, no hay Ejército, y sin Ejército no hay nación; no hay país; no hay Estado" pic.twitter.com/ImXheCBOPl

— Publinews Guatemala (@PublinewsGT) January 28, 2018