Presidente Morales llama a la unidad por el país, pero evita a la prensa

Sin embargo; el mandatario evitó dar declaraciones a los medios de comunicación luego de concluir la actividad donde iba a ser consultado sobre los cambios en su gabinete y gastos personales que hace la SAAS.

El gobernante resaltó ante los jóvenes que el honor militar impone el más exacto cumplimiento del deber, ya que el esfuerzo es por el país, que vale la pena.

Mientras Arzú citó un texto bíblico para motivar a los jóvenes para realizar su trabajo para sacar adelante al país, no importando el sufrimiento que tienen que pasar, a la vez, advirtió de fuerzas quieren el espíritu de respeto, por lo que se tendrá que “pasar por encima de las cabezas de los medios de comunicación negativas para renacer la patria”.

Ustedes han dado este paso, sin reservas militares no hay ejército y sin ejército no hay nación, no hay país, no hay Estado”, agregó el edil.