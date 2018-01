VIDEO. Felipe Alejos dice que defiende la "lucha contra la corrupción" pero se opone a antejuicio en su contra

El primer vicepresidente del Congreso de la República, diputado Felipe Alejos, finalmente se refirió a los señalamientos que el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) le imputan en el nuevo caso llamado "Traficantes de influencias".

El caso presentado la semana pasada expone una trama de corrupción por el trámite "express" y "eficiente" en la devolución de crédito fiscal a ciertas empresas, y el cual involucra al juez titular del juzgado Séptimo Penal, Adrián Rodríguez, al diputado Alejos, el ex vicepresidenciable Mario Leal Castillo y a varias empresas beneficiadas.

Alejos habla

El diputado recurrió a un video pregrabado en el que inició diciendo "nuestro país está atravesando una crisis grave que debemos detener de inmediato". Seguidamente, indicó que rechaza los señalamientos realizados por Thelma Aldana e Iván Velásquez, porque se trata de "una persecución con motivos políticos".

No he cometido ningún delito y nada de lo que me señalan es real, por lo tanto, no tienen pruebas para demostrar nada en mi contra. La Junta Directiva del Congreso que integro, fue criticada por la Fiscal General quien descalificó a las personas, emitió opiniones en varios medios, las cuales demuestran su actuar político".

En su alocución, el legislador utilizó frases como "persecución política y selectiva", "golpe de Estado técnico" y "pacto de terroristas", mismas que han utilizado otros señalados por corrupción.

En sus redes sociales compartió el video con la leyenda "Que Dios nos de sabiduría para defender a nuestra patria con amor, esperanza y firmeza".

Demostrando mucha seguridad y expresando seguridad en que rechazarán el tramite de antejuicio en su contra. "Estoy convencido que los tribunales rechazarán la solicitud oscura y sin fundamento presentada con motivos políticos", aseguró. Además, dice que esta "persecución" obedece a que "no me presté y no me prestaré" a dar un golpe de Estado técnico al presidente de la República, ya que es "otro de los objetivos", algo similar a lo que ha expuesto en repetidas ocasiones el alcalde capitalino Álvaro Arzú.

He jurado ante la Constitución que mi compromiso es, y seguirá siendo con el país, con respaldar acciones que generen desarrollo, empleo, seguridad, educación y estoy firme en contra de la corrupción".

El diputado también dice que tiene pruebas de que se "realizaron investigaciones de manera ilegal, cometieron delitos de abuso de autoridad, infracción de privilegio y violación a la información reservada. Usted y yo tenemos que poner fin a este tipo de abusos".

VIDEO