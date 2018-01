Trump inicia su polémica participación en el foro económico de Davos

El presidente Donald Trump llegó al aeropuerto de Zúrich a bordo del Air Force One, y luego tomó un helicóptero hasta la a la estación alpina para participar en el Foro Económico Mundial (WEF), que reúne a líderes económicos y políticos. Allí, el mandatario quiere explicar su famoso lema “Estados Unidos primero” (“America First”).

Poco antes de salir de Estados Unidos, Trump escribió en Twitter que contará al mundo “lo grande que es Estados Unidos” y aseguró que su país “por fin vuelve a GANAR”.

Will soon be heading to Davos, Switzerland, to tell the world how great America is and is doing. Our economy is now booming and with all I am doing, will only get better…Our country is finally WINNING again!

