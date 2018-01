VIDEOS. Astronautas culminan caminata espacial para reparar brazo robótico de la EEI

Los ingenieros de vuelo Mark Vande Hei y Scott Tingle cambiaron el sistema de sus trajes espaciales a batería interna, salieron de la cámara de descompresión y se adentraron en el vacío del espacio.

Según la NASA, la expedición terminó a las 18:13 (GMT) y duró 7 horas con 24 minutos.

.@Astro_Sabot and @Astro_Maker completed the first spacewalk this year on @Space_Station at 2:13 p.m. EST, lasting 7 hours, 24 minutes. They replaced a robotic hand on the station’s robotic arm, #Canadarm2. Details: https://t.co/AGRArLlPw2 pic.twitter.com/XvA1Ys9AU6 — NASA (@NASA) January 23, 2018

Los astronautas llevaron a cabo, y de manera exitosa, el reemplazo de una "mano" del brazo robótico de la Estación Espacial Internacional (EEI). El artefacto mide 17 metros y fue fabricado en Canadá, bautizado como Canadarm2.

Controllers in Houston address software glitch on Canadarm2 as spacewalkers continue robotics maintenance. https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/n8Y1A8P6wc — Intl. Space Station (@Space_Station) January 23, 2018

La agencia espacial explicó en un comunicado que el brazo, que se usa para agarrar a las naves de carga entrantes y mover objetos fuera del laboratorio espacial, "ha experimentado cierta degradación de sus cables".

.@Astro_Sabot and @Astro_Maker are cleaning up their worksite and nearing the end of the spacewalk having swapped robotic hands on the Canadarm2. https://t.co/yuOTrZ4Jut pic.twitter.com/fGOK4Fk4K0 — Intl. Space Station (@Space_Station) January 23, 2018

El dispositivo ha sido una pieza clave para el equipo del puesto orbital durante casi dos décadas, pero en agosto perdió su capacidad para agarrar objetos con eficacia.

En octubre del año pasado, los astronautas de la NASA completaron tres caminatas espaciales para reparar el brazo robótico y reemplazar las cámaras necesarias para tener una buena visión de las naves de carga que se aproximaban.

Foto: AFP

La salida del martes fue la primera caminata espacial para Tingle y la tercera para Vande Hei.

Una nueva misión de reparación está programada para el próximo 29 de enero, la cual incluye a Vande Hei y al ingeniero de vuelo Norishige Kanai, de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón (JAXA).

*Con información de AFP