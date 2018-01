¿Thelma Aldana presidenta del país? Este y otros temas fueron abordados con Fernando del Rincón

La Fiscal General del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, fue entrevistada por el periodista mexicano Fernando del Rincón durante su programa "Conclusiones" en CNN en español.

La charla tuvo varias aristas con respecto a la coyuntura nacional, particularmente sobre sus declaraciones sobre que no ve como aliado en la lucha contra la corrupción al presidente Jimmy Morales.

Aldana indicó al entrevistador que consideró que Morales no es visto como aliado en contra de la corrupción "desde que declaró non grato al jefe de la Cicig, Iván Velásquez".

La vieja política

Además, se tocó el tema de la "vieja política" que ha trascendido a nivel nacional y en redes sociales. A esto, Aldana contestó que esto se trata de "la política tradicional que ha llevado al país por una ruta de corrupción".

En cuanto a la nueva Junta Directiva del Congreso y la elección de Álvaro Arzú Escobar como presidente del Legislativo, la fiscal indicó que desde hace tiempo se presentó una solicitud de antejuicio contra el alcalde capitalino Álvaro Arzú, por supuestamente estar involucrado en el caso llamado "Caja de Pandora", mismo en el que también se relaciona al fallecido reo capitán Byron Lima Oliva.

A este respecto, Thelma Aldana dijo que "ahora que su hijo (Arzú Escobar) es el presidente del Congreso, esperamos que se aleje de intervenir de ese procedimiento judicial en contra de su papá".

¿Se postulará a la reelección de fiscal general?

Del Rincón le preguntó si, a pesar de haber asegurado con anterioridad que no se postularía a reelegirse como fiscal general nuevamente, ¿lo ha pensado otra vez? Ella respondió que en este momento está en reflexión, en análisis. Además, "hasta hoy no he encontrado ningún motivo que me haga cambiar decisión".

Asimismo, aseguró que piensa en la oxigenación de las instituciones y que cree en el relevo.

En Guatemala el fiscal general no es un puesto estable, dice Thelma Aldana. "Yo soy la fiscal número 11 y tendría que ser la número 5", añadió.

¿Aldana para presidenta?

En cuanto a una posible candidatura a la presidencia del país, "ya que muchos lo piden", le indicó Del Rincón, Aldana aseguró que "lo ve difícil".

"¿Si los guatemaltecos se lo piden?", le preguntó el entrevistador, a lo que ella contestó que en todo caso "tendría que analizarlo después de mayo", momento en que culmina su mandato ante el MP. "Insisto que en este momento estoy en proceso de transición", reiteró.

Finalmente, la fiscal general aseguró que no se presentó al segundo informe de gobierno del presidente debido a que ya tenía compromisos adquiridos. Y al ser consultada sobre qué pensaba de dicha presentación, respondió que le pareció "alejado de la realidad guatemalteca".