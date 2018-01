¿Destituyeron a Solórzano Foppa de la SAT?

El ministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, informó que el directorio de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), donde él es presidente, evaluaría el trabajo del superintendente Juan Francisco Solórzano Foppa y a su equipo después de que no se cumplió con la meta de recaudación.

Este sábado se conoció de la posible destitución de Solórzano Foppa; sin embargo, Estrada lo negó, y el vocero presidencial, Heinz Hiemann, lo catalogó como un “rumor”.

El presidente no ha tomado la decisión de destituirlo", dijo Hiemann.

Minutos después, Solórzano Foppa publicó un mensaje en twitter donde informaba que no había "ninguna novedad" y que esperaba continuar con sus labores al frente de la SAT.

¿Foppa analiza su renuncia?

En septiembre de 2017, Hiemann en declaraciones a los medios de comunicación dijo que el Ejecutivo no daba seguridad de que Solórzano Foppa continuara en el cargo.

Ante el anuncio se le consultó a Foppa si analizaba dejar la SAT y respondió:

No me lo he planteado todavía, en tanto sigamos teniendo el apoyo del directorio de la SAT. Que sepa el contribuyente que la SAT tiene estabilidad y que hay un plan a mediano y en el largo plazo… la SAT no puede estar sujeta a todos los vaivenes políticos. Proveemos recursos para todos los organismos, y vamos a seguir trabajando”.

“Siempre he dicho que no hay mejor apoyo que el que nos dejen hacer nuestro trabajo. No hemos recibido presión ni ninguna orden ilegal de su parte (presidente)”, agregó.