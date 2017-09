Ejecutivo no da seguridad de que continúe Solórzano Foppa

Al ser consultado sobre el trabajo que ha realizado Solórzano Foppa al frente de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), el vocero presidencial, Heinz Hiemann, aseguró que el presidente Jimmy Morales respalda a las instituciones y al fortalecimiento como tal. “Prueba de ello han sido los cambios que se han realizado a la ley orgánica de la SAT”, expuso.

Hiemann aclaró que no puede calificar si Solórzano Foppa ha hecho un buen o mal trabajo y añadió que “los resultados están evidentes y las metas son claras, a las cuales debe llegar la administración tributaria en general”.

Añadió que la institución cuenta con “un directorio joven, el cual puede tomar decisiones respecto al superintendente de Administración de una forma sistemática si no se llega a cumplir con las cuotas de recaudación tributaria”.

¿Renunciará?

“No me lo he planteado todavía, en tanto sigamos teniendo el apoyo del directorio de la SAT. Que sepa el contribuyente que la SAT tiene estabilidad y que hay un plan a mediano y en el largo plazo… la SAT no puede estar sujeta a todos los vaivenes políticos. Proveemos recursos para todos los organismos, y vamos a seguir trabajando”, expuso el encargado del ente recaudador en Emisoras Unidas.

“Siempre he dicho que no hay mejor apoyo que el que nos dejen hacer nuestro trabajo. No hemos recibido presión ni ninguna orden ilegal de su parte (presidente)”, agregó.

Sobre las declaraciones de Leonel Castañeda, representante de los ganaderos, aseguró que no es la primera vez ni la última vez que las hará. “Entiendo que este sector haga este tipo de acciones”, aseguró.