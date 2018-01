Ministro Rivas insta a la fiscal del MP a buscar su reelección

Como una “ noticia extraordinaria” calificó el ministro de Gobernación, Francisco Rivas, la posibilidad de que la fiscal Thelma Aldana pueda postularse y reelegirse como jefa del Ministerio Público (MP) para un periodo de cuatro años.

Es una servidora pública idónea para continuar en el cargo y me parece muy oportuno”, dijo Rivas al salir de una reunión en el Palacio Nacional de la Cultura.

El ministro de Gobernación, quien todavía analiza postular su candidatura para el cargo de fiscal general, resaltó el trabajo de Aldana y recordó que en el proceso deben participar los “mejores servidores públicos y guatemaltecos”.

Rivas fue uno de los primeros funcionarios que mostró interés en participar en el proceso de selección para el cargo de fiscal general; sin embargo, aún no define su candidatura porque está haciendo una evaluación de “carácter personal e institucional”.

Tengo que arreglar algunas situaciones. Esperaremos el cronograma de la Comisión de Postulación para establecer los tiempos y decidir si es procedente o no la postulación. Del tema no he hablado con el presidente”, dijo el ministro.