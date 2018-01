Stephen Hawking envía un inspirador mensaje a quienes padecen depresión

"El mensaje de esta charla es que los agujeros negros no son tan negros como los pintan", dijo Stephen Hawking al iniciar su mensaje. Justo un día antes de celebrar su cumpleaños número 76, el físico británico se pronunció ante una multitud reunida en el Royal Institute, de Londres, y muy a su estilo pronunció un conmovedor discurso dirigido a todas aquellas personas que padecen depresión.

Construyendo metáforas relacionadas con fenómenos astronómicos y utilizando su enfermedad como un ejemplo de inspiración, el científico recordó que es importante no convertirse en una persona enojada, porque en el momento en el que la gente pierde la capacidad de reírse de sí misma, pierde también la esperanza.

"El mensaje de esta charla es que los agujeros negros no son tan negros como los pintan; no son prisiones eternas, como alguna vez se pensó. Las cosas pueden salirse de un agujero negro desde ambos lados y, posiblemente, hacia otro universo. Entonces, si te sientes en un agujero negro, no te rindas: hay una salida".

Hawking, convertido en las últimas décadas en una de las caras más reconocibles de la ciencia, habló también sobre sus logros y sobre la condición física que sufre desde 1963.

Stephen Hawking en un festival en Tenerife, en 2014. Foto: AFP

"A pesar de la enfermedad que sufro, he sido muy afortunado en casi todo. He tenido mucha suerte de trabajar teoría física en un época fascinante y es una de las pocas áreas en donde mi discapacidad no ha sido una desventaja", dijo Hawking, citado por Infobae, refiriéndose a la esclerosis lateral amiotrófica que padece.

"Es importante no ponerse furioso, no importa lo difícil que sea la vida, porque perderás toda esperanza si no te ríes de ti mismo y de la vida en general", sentenció Hawking.

