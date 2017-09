Cara Delevingne habla sobre su adolescencia, la depresión y su salud mental

Cara Delevingne protagonizó la portada de la revista The Edit, en la que aparece luciendo una falda plateada, un top negro transparente y botas altas. La modelo luce mejor que nunca y muchos de sus fans la felicitaron. Sin embargo, ella confesó que no siempre ha sido asi. En la publicación aprovechó para hablar sobre su adolescencia.

La joven reveló que tuvo una época muy difícil, de mucha oscuridad, depresión y problemas de salud mental. No temió ser totalmente transparente y dio detalles sobre todos los momentos duros que ha vivido.

Una lucha constante

La actriz de 25 años confesó que incluso a veces no quería vivir.

“Me odiaba por estar deprimida. Odiaba sentir. Era muy buena para desasociarme de mi propia complejidad emocional. Todo el tiempo me odiaba por las cosas que decía o hacía”, comentó.

Además, explicó que la salud mental es un tema complejo que las personas usualmente no comprenden. “Cuando intenté hablar con la gente sobre esto, no me entendían. Me preguntaban cómo podría sentirme así si yo tenía tanta suerte y tantas cosas buenas. Yo sé que tengo mucha suerte, entiendo esas cosas y me gustaría poder apreciarlo. Simplemente hay algo oscuro en mí que no puedo sacudir”, agregó.

Un cambio positivo

Sin embargo, Cara también explicó que actualmente se encuentra mucho mejor y está trabajando duro por mejorar su estado de salud. Según la modelo, está luchando por ser feliz por sí misma.

“Por el momento se trata de tener una relación sana conmigo misma. Confié demasiado en que otras personas me hicieran feliz, pero necesitaba a aprender a ser feliz por mí misma. Ahora puedo ser yo misma, puedo ser feliz. Esto me tomó mucho tiempo”, agregó.