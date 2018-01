FOTOS. Aludes de lodo dejan al menos 15 muertos en California

Yaneris Muniz, portavoz del condado de Santa Bárbara, en California, confirmó la cifra muertos (15) este miércoles. La funcionaria explicó, además, que también se contabilizaron 25 heridos e informó unas 50 personas debieron ser rescatadas por helicópteros.

Lee también: Infierno en la Tierra. Comparten aterradores videos del gigantesco incendio en California

Las autoridades, sin embargo, temían encontrar más fallecidos en las zonas a las que aún no habían tenido acceso debido al poderoso flujo de lodo que arrasó con decenas de casas. Se cree que la mayoría de las muertes ocurrieron en Montecito, zona ubicada al noroeste.

Una cuadrilla grande de búsqueda y rescate vino del cercano condado de Los Ángeles, así como la Guardia Costera y otras fuerzas de seguridad.

"Por ahora, nuestros activos están enfocados en determinar si aún hay alguien vivo en cualquiera de esos inmuebles que fueron dañados", dijo el sheriff del condado de Santa Bárbara, Bill Brown, citado por la agencia AP.

La búsqueda de los desaparecidos (cuyo número exacto se desconoce) continuó durante la noche del martes y se intensificó al amanecer del miércoles, dijeron las autoridades. La tormenta se despejó y ya no era un obstáculo.

En una de las imágenes más dramáticas dejadas por las operaciones de búsqueda, una niña de 14 años, envuelta en lodo, fue rescatada de una casa de Montecito, donde estuvo atrapada durante horas.

WATCH: Exclusive: 14-year-old girl pulled from rubble of mudslide in California: "I thought I was dead there for a minute." https://t.co/Qu7vQcNvuH pic.twitter.com/QNMFRtBbab

— NBC News (@NBCNews) January 9, 2018