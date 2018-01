Trump alcanza un acuerdo bipartidista sobre inmigración

Tras un largo encuentro entre el presidente Donald Trump y un grupo de legisladores de ambos partidos, la Casa Blanca anunció que se llegó a un acuerdo bipartidista para crear una propuesta sobre el tema migratorio.

El mandatario había propuesto forjar un acuerdo sobre las políticas migratorias de Estados Unidos en dos fases: una que se encargara de los jóvenes inmigrantes, conocidos como "dreamers", y de la seguridad fronteriza, y otra que incluyera reformas fundamentales al sistema migratorio.

Lee también: Trump cancela el TPS y deja sin protección a inmigrantes salvadoreños

En su reunión, el mandatario fue enfático al decir que quería una "ley de inmigración bipartidista", afirmando, incluso, que si el grupo le presentaba un plan que no le gustara, lo apoyaría de todos modos. "Si vienen a mí con cosas de las que no estoy enamorado, lo haré. Porque las respeto", dijo.

"No sé si el Partido Republicano y el Partido Demócrata pueden definir el amor", dijo por su parte el senador Lindsey Graham, "pero creo que lo que podemos hacer es hacer lo que el pueblo estadounidense quiere".

El mandatario insistió, además, en el polémico muro en la frontera con México, como parte de un acuerdo que incluya a los "dreamers", y añadió que a partir de allí el Congreso podría entrar en una segunda fase para debatir una reforma más profunda al sistema migratorio.

En conferencia de prensa, la portavoz del gobierno Sarah Sanders, explicó que el acuerdo estará enfocado en cuatro puntos: seguridad fronteriza, migración en cadena, lotería de visas y el DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, en español).

Statement just issued by @WhiteHouse on #ImmigrationReform. pic.twitter.com/7bYuwJ2p6I

— Steve Herman (@W7VOA) January 9, 2018