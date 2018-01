Víctima de secuestro: "Espero que se haga justicia, porque la verdad que da miedo venir a Guatemala"

Una de las víctimas de un secuestro que frustró la Policía Nacional Civil (PNC) este martes por la mañana, relató a Emisoras Unidas parte de lo que vivió durante este hecho de violencia, al lado de su sobrino.

La víctima, que por seguridad prefirió mantener su nombre en el anonimato, indicó que el haber formado parte de las fuerzas de seguridad le ayudó para tomar la decisión de saltar del vehículo en marcha para pedir auxilio a elementos PNC que se dirigían en moto.

El turista también indicó que pensó que todo se trataba de algo accidental, pero no fue así.

Venía por Bosques de San Nicolás cuando agarré por el Periférico, ahí dos vehículos me toparon por la parte de atrás, pero como el vehículo es rentado, me estacioné y pensé que las aseguradoras se entenderían. Pero mi sorpresa fue que dos hombres armados se bajaron de dos vehículos y me empezaron a golpear, y me pusieron en la parte de atrás. Comenzaron a ver si teníamos dinero, a revisar mi teléfono y a ver si rastreaban a mis familiares", aseguró.