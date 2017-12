Guatemala e Israel: "¡Una verdadera amistad!"

Este domingo, 24 de diciembre, en plena víspera de la Navidad, el presidente Jimmy Morales confirmó que la embajada de Guatemala retornaba a Jerusalén. "He girado instrucciones a la canciller (Sandra Jovel) para que inicie las coordinaciones respectivas para que así sea", publicó en sus redes sociales.

Y tras la conversación que Morales indicó tener con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, este último saludó la decisión de Guatemala de reconocer a Jerusalén como capital de Israel.

Con la decisión del gobernante, Guatemala se convierte en el primer país después de Estados Unidos en anunciar el traslado de su embajada a Jerusalén, en medio de tensiones por la medida anunciada por el presidente estadounidense Donald Trump.

El viernes, Morales defendió el apoyo de su país a Estados Unidos en su reconocimiento a Jerusalén como capital de Israel, un día después de que la Asamblea General de la ONU condenara esa decisión por amplia mayoría.

El gobernante justificó que el respaldo a Estados Unidos es porque "Guatemala es pro Israel históricamente". "En los 70 años de relación, Israel ha sido nuestro aliado", dijo.

Pocas horas después, el portavoz del ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Emmanuel Nashon, agradeció a Guatemala por esta "importante decisión".

Thank you Guatemala 🇬🇹 for your important decision to move your Embassy to #Jerusalem! Wonderful news and true friendship!!Viva la amistad entre Guatemala y Israel 🇬🇹🇮🇱. @IsraelMFA @Israel

— Emmanuel Nahshon (@EmmanuelNahshon) December 25, 2017