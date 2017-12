PNC: Adolescentes detenidos en actos ilícitos son abandonados por su pandilla

Utilizar a niños y adolescentes para cometer hechos ilícitos, es una de las modalidades de los grupos delictivos; sin embargo, luego de que son detenidos por estar vinculados en actos ilícitos, son abandonados por la organización a la que pertenecen, señaló el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Nery Ramos.

“La mayoría de niños y jóvenes detenidos por las fuerzas de seguridad son abandonados por los líderes de las pandillas, es por esto que se hace el llamado a los padres de familia a tener más comunicación con sus hijos para evitar que estos caigan en las pandillas”, expresó.

Utilizados

El funcionario señaló que en su experiencia ha podido comprobar que los menores son captados por pandillas que solamente los utilizan.

“Se sirven de ellos, los exponen para que vayan a la cárcel, en lo mejor de los casos, y cuando ya no los utilizan se deshacen de ellos o son abandonados en los centros de detención”, expuso Ramos.

Y añadió que con este fenómeno se le roba “lo más valioso a los hogares, que son los niños”.

Falta de oportunidades

Andrea Barrios, del Colectivo Artesana, se refirió al perfil de los adolescentes que están recluidos en el centro correccional Las Gaviotas. La mayoría no terminó la educación primaria, y además, no tiene papá, o porque no lo conocieron o porque está muerto.

La experta resaltó la importancia de conocer quiénes son los adolescentes en conflicto con la ley penal y no solo criminalizarlos y estigmatizarlos, pues la mayoría han vivido en condiciones precarias de afecto, atención y apoyo de parte de la sociedad.

Mientras tanto, Carmen Rosa de León Escribano, del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), aseguró que la inversión a favor de los jóvenes para dotarles de programas educativos y laborales que les permitan tener oportunidades de desarrollo, es primordial para evitar que se involucren en la delincuencia.