Detallan perfil de los menores de Gaviotas “que nadie quiere”

La Secretaría de Bienestar Social (SBS) es la receptora de los niños y adolescentes que “realmente ya nadie quiere”, aseguró este martes la titular de esa dependencia, Cándida Rabanales, aunque indicó que decirlo de esa forma “suena muy feo”.

Las declaraciones de la funcionaria se dieron durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, en el cual se analizó el tema de “cómo desactivar la bomba de tiempo” de las correccionales.

La referida Secretaría tiene a su cargo los centros para menores en conflicto con la ley penal y también los que resguardan a adolescentes víctimas de maltrato y diferentes delitos.

Durante julio se registraron dos motines en el centro correccional Las Gaviotas, los cuales dejaron tres internos fallecidos y varios heridos, así como daños en la infraestructura del lugar.

Andrea Barrios, del Colectivo Artesana, resaltó la importancia de conocer quiénes son los adolescentes en conflicto con la ley penal y no solo criminalizarlos y estigmatizarlos, pues la mayoría han vivido en condiciones precarias de afecto, atención y apoyo de parte de la sociedad.

Dio a conocer que esa organización dialogó con los internos de Las Gaviotas y logró determinar que muchos de ellos no tuvieron una figura paterna.

“La mayoría no tiene papá porque no lo conoce, porque no se relaciona con él o porque está muerto”, explicó.