Ivanka Trump confiesa haber tenido una “fase punk” y la “trollean” con memes

A través de las páginas de un libro de memorias, Ivanka Trump, hija y asesora política del presidente estadounidense, Donald Trump, reveló algunos detalles sobre su juventud y su vida personal.

Una de las confesiones que más llamó la atención fue aquella en la que asegura que atravesó por una “fase punk” durante su adolescencia, señala la revista New York Magazine.

“Durante mi fase punk, en los noventa, realmente seguía a Nirvana. Mi vestimenta consistía en jeans rasgados y camisas de franela. Un día, después de la escuela, me teñí el pelo de azul”, escribió Ivanka en “Rising Trump”, un libro de memorias de Ivana Trump, su madre y primera esposa del mandatario norteamericano.

Sin embargo, esta afirmación no resultó del todo creíble para muchos internautas, quienes señalaron que su habitualmente elegante vestimenta y su lujoso estilo de vida no corresponden con esta supuesta etapa.

Las palabras de la hija mayor del presidente estadounidense hicieron eco en las redes sociales, donde algunos usuarios respondieron con memes.

“Ivanka Trump dijo que pasó por una 'fase punk', así que aquí está la prueba”, escribió un internauta en tono irónico.

Ivanka Trump said she had a "punk phase" so here's proof pic.twitter.com/edkDhgtKbn — Alexis Benveniste (@apbenven) October 17, 2017

Usuarios de Twitter también reaccionaron a las palabras de Ivanka, señalando que ponerse “jeans rasgados” o “camisas de franela” no necesariamente significa ser “punk” o “rebelde”.

La confesión aparece en el libro de memorias de Ivana Trump, la primera esposa del presidente, titulado 'Rising Trump'. En el libro, publicado el pasado 10 de octubre, Ivanka dio a conocer algunos detalles de su vida personal.

"During my punk phase in the nineties, I was really into @Nirvana. My wardrobe consisted of ripped corduroy jeans and flannel shirts." pic.twitter.com/JDxvztnij8 — MarkoftheBeastYarm👿 (@markyarm) October 17, 2017

here are some photos of ivanka during what she claims was her “punk phase" pic.twitter.com/gZ4WYMeFWS — Ashley Feinberg (@ashleyfeinberg) October 17, 2017

Ivanka Trump, punk as fuck in Aspen in 1998 pic.twitter.com/dWFg5zLOXD — Christian Nightmares (@ChristnNitemare) October 17, 2017

Promociona el fondo del Banco Mundial para empoderar mujeres

El pasado sábado, Ivanka Trump, promocionó una nueva iniciativa del Banco Mundial (BM) para fomentar el espíritu empresarial entre las mujeres.

La Iniciativa Financiera de Mujeres Emprendedoras (We-Fi, en inglés), lanzada esta semana, busca aumentar el acceso al capital para mujeres empresarias en los países en desarrollo.

“Empoderar completamente a las mujeres en nuestra economía creará un gran crecimiento, pero también traerá la paz, la estabilidad y la prosperidad que tanto necesitan muchas regiones”, dijo Trump durante un evento celebrado en Washington.

Su presencia en el acto se produjo, no obstante, en medio de las tensiones entre la administración de su padre, Donald Trump, y las instituciones financieras internacionales.