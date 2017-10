Edith González se declara “sobreviviente de cáncer” y muestra orgullosa la recuperación de su cabello

#aboutyesterday💗 #octubrerosa 🌸 ámate, quiérete, cuídate, autoexplorate, no dejes los tratamientos. El Cancer es curable si se descubre a tiempo. No dejes de dar #abrazosdeamor💕 que son #abrazodevida a los niñ@s!! Aquí con @barbaraderegil @michellerenaud y una angela disfrazada de médico. #porunmundosincancer🎀 #fuerzafuria💪🏻

A post shared by Edith Gonzalez Lazo (@edithgonzalezmx1) on Oct 17, 2017 at 11:07am PDT