Forbes revela la lista de los estadounidenses más adinerados

Cada vez más adinerados. Los estadounidenses con las mayores fortunas se han enriquecido aun más este año, salvo algunas excepciones. La más notoria, la del presidente Donald Trump, cuya fortuna decreció en unos 600 millones de dólares, según la revista Forbes.

Al frente de la lista se encuentran tres habituales: el fundador de Microsoft, Bill Gates, hoy más conocido por su fundación centrada en temas de salud y educación y cuya fortuna asciende a 81 mil millones de dólares; el propietario de Amazon, Jeff Bezos, quien tras haber adelantado a Gates un día en julio, regresa a la segunda posición con sus 67 mil millones de dólares; y el veterano inversor Warren Buffett, de 87 años, quien ocupa el tercer lugar con sus 65 mil 500 millones.

