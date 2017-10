Morales insta a sus homólogos a luchar por la integración centroamericana

El gobernante guatemalteco indicó que a la creación del Sistema de la Integración Centroamericana (Sica) cumplió más de un cuarto de siglo, pero se encuentra en un contexto diferente a su origen por los nuevos desafíos por lo que se debe continuar con la unión centroamericana y es necesario redoblarlo y fortalecerlo con acciones acorde a la realidad de cada país y en armonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Morales reiteró el compromiso del país para cumplir con la integración con medidas positivas y conforme al entorno global.

Que este día de la integración sea un momento de inflexión para no perder de vista las razones por las que estamos embarcados en este proceso. Recordemos las palabras del expresidente Juan José Arévalo de que no hay guatemalteco que sueñe con la paria grande que no ame Centroamérica como un ideal político y como una realidad afectiva. Arriba la patria Centroamericana, arriba la integración centroamericana”, concluyó el presidente guatemalteco.