Presidente de la CSJ habla de su relación con Blanca Stalling

El magistrado José Antonio Pineda Barales tomó posesión al cargo del presidente del Organismo Judicial (OJ) y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en un acto realizado en la sala de vistas del OJ.

Al finalizar la sesión solemne en la que estuvieron los presidentes del Ejecutivo y Legislativo, el cuerpo diplomático acreditado en el país, ministros y la fiscal Thelma Aldana, Pineda Barales ofreció su primer conferencia de prensa ante los medios de comunicación.

El presidente del OJ fue abordado por los periodistas sobre los planes que desarrollará durante su gestión y de su relación con la magistrada separada Blanca Stalling, quien está en prisión por el delitos de tráfico de influencias y resistencia al arresto.

"La rendición de cuentas será uno de los pilares de mi plan de trabajo", dice Pineda Barales. @PublinewsGT pic.twitter.com/FtMwjkvsVc — Saira Ramos (@SRamos_PN) October 14, 2017

Relación con Stalling

Cuando Pineda Barales fue consultado de su relación con Stalling, respondió: "No se me vincula solamente solo a mi persona con la doctora Blanca Stalling. Se dice que hay dos grupos dentro de la CSJ y la verdad no es cierto, lo que existe es un órgano colegiado y como en todo órgano colegiado hay diferentes puntos de vista".

Aseguró que no por los señalamientos con la magistrada separada se va a "perjudicar una elección transparente, importante y trascendental" como la que ocurrió el día en que fue electo con mayoría de votos como presidente de la CSJ y del OJ.

Pineda Barales recordó que cuando Stalling asistía a las reuniones en la CSJ tenía una relación como la que tiene con sus demás compañeros.

Agregó que es el Consejo de la Carrera Judicial quien deberá decidir si declara vacante o no la magistratura de Stalling.

El nuevo presidente del @OJGuatemala asegura que su gestión será de "puertas abiertas". @PublinewsGT pic.twitter.com/X4xVBr3V4I — Saira Ramos (@SRamos_PN) October 14, 2017

Conferencia de prensa