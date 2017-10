Estados Unidos se retira de la UNESCO

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este jueves que se retirará de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), alegando un “sesgo contra Israel”, informó en una declaración oficial.

Según la vocera Heather Nauert, Washington establecerá una “misión de observación” en este organismo de las Naciones Unidas, con sede en París, en reemplazo de su representación como estado miembro.

Según las normas constitutivas de la UNESCO, la salida de Estados Unidos se hará efectiva el 31 de diciembre de 2018.

🔴OFFICIAL: UNESCO Director-General expresses profound regret at US decision to withdraw from UNESCO. https://t.co/KoOMd3Kl9H https://t.co/Mj1BZXIOAF

— UNESCO (@UNESCO) October 12, 2017