Usuarios reaccionan con memes tras falla global de Facebook

Facebook, la red social más popular del mundo, sufrió este miércoles una falla global que dejó a los usuarios incomunicados durante varios minutos.

Personas en varias partes del planeta, principalmente en Estados Unidos y Latinoamérica, reportaron problemas para ingresar al sitio, el cual desplegaba un mensaje disculpándose por el inconveniente.

“Facebook will be back soon” (“Facebook volverá pronto”), se leía en la ventana que se mostraba a los internautas. “Facebook se ha caído por mantenimiento, pero podrás volver a ingresar en unos minutos (…) Gracias por tu paciencia mientras mejoramos el sitio”, agregaba el mensaje.

Se trata del segundo inconveniente que presenta la plataforma en menos de 24 horas. El martes, más usuarios reportaron dificultades para navegar en sus respectivos perfiles.

Tras percatarse de las fallas, los internautas aprovecharon para publicar memes en otras redes sociales, especialmente Twitter.

Welcome back to @Twitter everyone! Now what to do with my day since #facebookdown. pic.twitter.com/mZLr29uosz — Harrison J Hepp (@HarrisonJHepp) October 11, 2017

No es solo tu conexión. Se reporta falla masiva de acceso a #Facebook en #México y otros países. #facebookdown pic.twitter.com/BVYuFiaKQu — Revista ESPEJO (@EspejoRevista) October 11, 2017

Me After Learning That Facebook Really Is Down And I Can't Look At Memes At Work Today #facebookdown pic.twitter.com/uVzCdyIYfd — Scott Stabbert (@ScottDoesRadio) October 11, 2017

Facebook ayuda a Puerto Rico con inteligencia artificial

Mark Zuckerberg, presidente y creador de la multimillonaria compañía, mostró los esfuerzos que ha hecho Facebook para ayudar a la isla, devastada por el reciente paso del huracán María.

Mediante una transmisión en vivo el lunes, el empresario detalló cómo la red social está utilizando la inteligencia artificial y las imágenes de satélite para identificar áreas necesitadas en la isla.

“Utilizamos la inteligencia artificial para construir lo que llamamos 'mapas de población', para que se puedan ver las imágenes de satélite de un área y tener una idea de dónde está la gente, dónde viven en realidad y la densidad de los diferentes lugares”, dijo Zuckerberg. “Eso ayudará a la Cruz Roja a averiguar dónde están las personas que necesitan ayuda”, añadió.

Durante la conexión con sus seguidores, el magnate discutió además sobre los esfuerzos de la compañía para restablecer la conectividad en Puerto Rico, e informó que algunos empleados han llegado a la isla para asegurar que las redes funcionen correctamente.

Zuckerberg también señaló que Facebook ya había donado más de 1 millón de dólares a los esfuerzos de socorro.